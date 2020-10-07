Шостого жовтня близько 14:00 у Кременці автопригоді травмувалися люди.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля TOYOTA не впорався з керуванням, з’їхав на паркувальну зону і зіткнувся із кількома припаркованими автомобілями. Механічні ушкодження отримали MITSUBISHI, SKODA, RENAULT та MERCEDES-BENZ.

В результаті удару один із водіїв, який перебував на момент ДТП біля авто, звернувся по меддопомогу до лікарні.

У водія-порушника відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.