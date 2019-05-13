В реанімаційне відділення обласної лікарні Тернополя потрапив житель села Новосілка, 1991 року народження.

Як повідомляють у поліції, травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди. З місця ДТП його забрала бригада швидкої допомоги.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася 13 травня близько другої години ночі. Потерпілий керував автомобілем Audi 80, але не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та різався в перешкоду – лежачий стовбур дерева.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Його стан медики характеризують, як важкий. Дану подію слідчі вносять в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 ККУ.