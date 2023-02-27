Водії-порушники намагалися вирішити питання за хабарі, аби на них не складали адмінпротоколи за керування автомобілями у стані сп’яніння. Факти корупційних правопорушень задокументовано у Чортківському та Тернопільському районах.

У місті Копичинці Чортківського району під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили легковий автомобіль за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні поліцейські помітили, що водій поводився неадекватно. Огляд у медзакладі підтвердив, що 29-річний чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння. За нескладання адміністративних матеріалів керманич запропонував інспекторам 300 американських доларів.

Ще один факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група у Тернопільському районі. 38-річний житель Залозецької громади, який сів за кермо скутера у стані алкогольного сп’яніння, намагався за 200 американських доларів відкупитися від адмінвідповідальності.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.

Також поліцейські склали на водіїв протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.