Водій з ознаками наркотичного сп’яніння намагався втекти та вчинив ДТП.

Небезпечний інцидент стався у Тернополі вчора. На вулиці Бережанській патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz за порушення ПДР. Керманич поводився зухвало, а у відповідь на вимогу інспекторів пред’явити документи – поїхав геть. Тож патрульні розпочали переслідування. Водій не виконував законну вимогу про зупинку, не впорався з керуванням та, врешті, в’їхав у Ford, який рухався попереду. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Порушником виявився 36-річний чоловік, у якого були явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку він категорично відмовився. Чоловік уже не вперше сідає за кермо в стані сп’яніння та позбавлений права керувати транспортним засобом за рішенням суду.

Патрульні склали на водія п’ять адміністративних матеріалів: