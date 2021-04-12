Водій “Лексуса”, якого “прославили” у соцмережі, сам прийшов у поліцію

Водій “Лексуса”, який грубо порушив ПДР на Злуки, з’явився в поліцію та сплатив штраф.

Про це повідомила прессекретар Управління патрульної поліції Катерина Басалига у Facebook, передають Тернополяни.

“Водій автомобіля Lexus самостійно з’явився в управління патрульної поліції та визнав свою провину. Розказав, що поспішав, тому й так швидко проїхав. На нього винесли постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП. Пообіцяв більше не порушувати та бути уважнішим на дорозі”, – розповіла прессекретар.

Нагадаємо, що свідком кричущого порушення ПДР на проспекті Злуки стала пасажирка авто, яке зупинилось перед переходом, аби пропустити пішоходів. На її очах водій “Лексуса”, що рухався в сусідній правій смузі, не пригальмував та ледь не збив людину. Це зафіксував відеореєстратор. Після поширення запису у мережі, на кермувальника “посипались” хейтерські коментарі.