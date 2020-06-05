Вчора, до управління патрульної поліції в Тернопільській області звернувся правосвідомий громадянин, який став свідком грубого порушення правил дорожнього руху іншим водієм. Заявник зафіксував порушення за допомогою відеореєстратора та надав відеозапис поліцейським.Патрульні оперативно перевірили інформацію та розшукали водія автомобіля Volkswagen Caddy, який зухвало порушив правила дорожнього руху. Інспектори склали на водія протокол за ч. 4 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної ситуації) КУпАП та вилучили посвідчення водія. Стали очевидцем правопорушення — не залишайтесь осторонь, телефонуйте на спецлінію 102 та повідомляйте поліцію.