Дорожньо-транспортна пригода, у якій потерпіла молода жінка з двома малолітніми дітьми, трапилася у п’ятницю, 9 серпня, близько 16 години у селі Ковалівка Монастириського району.

Як повідомляють у поліції, місцева жителька разом з своїм однорічним сином та шестирічною племінницею переходили дорогу, коли на них наїхав автомобіль. Водій залишив місце пригоди.

Потерпілих доправили до лікарні. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

За свідченнями очевидців автопригоди співробітники Монастириського відділення поліції встановили автомобіль, який наїхав на пішоходів. Вже невдовзі машину «Opel Combo» з характерними для дорожньо-транспортної пригоди пошкодженнями поліцейські виявили у полі неподалік села. Наразі встановлено і особу водія, причетного до автопригоди. Проте за місцем проживання останній відсутній, правоохоронці розшукують чоловіка.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.