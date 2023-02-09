У автопригодах на Тернопільщині тілесні ушкодження отримали чоловік та неповнолітній хлопчик.

8 лютого на автодорозі Стрий-Ізварин, між селами Смиківці та Ступки, зіткнулося три автомобілі. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля MAN не дотримався дистанції та допустив зіткнення з двома автівками – він врізався у КІА, а той за інерцією в’їхав у Peugeot Partner. В результаті ДТП до лікарні бригада швидкої госпіталізувала водія КІА. У всіх кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Ще одне повідомлення про аварію надійшло на лінію “102” того ж дня від водійки, яка потрапила у ДТП. При виїзді працівників поліції стало відомо, що жінка, керуючи автомобілем Dacia Sandero, на дорозі Бучач – Чортків – Скала-Подільська, між селом Бурдяківці та селищем Скала-Подільська, не впоралася з керуванням та з’їхала у кювет. На момент аварії в салоні перебував її неповнолітній син. Йому надавали меддопомогу, але без госпіталізації.

По усіх ДТП тривають перевірки.