В суботу, патрулюючи на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, інспектори ледь уникнули зіткнення з автомобілем Volkswagen.

Водій автомобіля намагався здійснити обгін автобуса, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки, та дивом не скоїв ДТП зі службовою автівкою, яка рухалася у зустрічному напрямку.

Цього разу вдалося уникнути трагічних наслідків, але могло б бути й по-іншому.

Інспектори склали на водія протокол за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійно-небезпечної ситуації) КУпАП.

“Нагадуємо! Порушення правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної ситуації — це дії водія, які примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян”, – наголошують у патрульній поліції.