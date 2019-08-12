Шість кілограмів старовинних монет знайшли у Збаражі на території монастиря.

Працівники Національного заповідника “Замки Тернопілля” досліджують історію їх походження та приводять у належний вигляд, повідомляють Т1 Новини.

Це був звичайний робочий день. Другого серпня Юрій Ятищук, виконував свою буденну роботу, а саме викопував яму під вапно на території монастиря, що у Збаражі. Як раптом відчув, що ковшем від екскаватора щось зачепив.

“Зачепив ковшем, розбив його на половину, бо половина ще лишилась в землі, потім вибрали. А решта напевно десь там є, бо я його не бачив. Стан у них такий собі, деякі були дуже зелені аж коричневі, а деякі нормальні”, – каже водій екскаватора Юрій Ятищук.