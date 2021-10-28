Водій, через якого загинуло двоє людей, чекатиме суду за гратами

Водію, що у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельне ДТП поблизу Бережан, обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Бережанською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо водія, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП, в результаті якого загинули 2 пасажирів, та ще одного травмовано (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Аварію скоєно близько 1 год ночі 24 жовтня 2021 року. Автомобіль Mitsubishi, під керуванням нетверезого водія, вилетів на узбіччя, де зіткнувся з електроопорою. Загинули пасажири авто – працівник міграційної служби та магістрантка тернопільського університету. Ще одну пасажирку госпіталізували.

Прокурором доведено в суді обґрунтованість підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави особі, підозрюваній за ч. 4 ст. 286 КК України.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції.