Водій заснув за кермом і збив електроопору. ДТП трапилась у Бережанах.

Як повідомляє Тернопіль 1, кермувальник віз хліб і, задрімавши, не впорався з керуванням.

Відомо, що він родом з Великих Бірок Тернопільського району. Поліція констатує, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждалих немає, але пошкоджено машину, електричну опору та резервний інтернет-кабель.

Відтак, про можливі перебої роботи мережі у деяких користувачів попереджає провайдер МегаКом на своїй сторінці у Фейсбук. Поліцейські ж склали адмінпротокол, водієві загрожує штраф, або позбавлення права водіння. Це вирішуватиме суд.