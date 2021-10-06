Ми повідомляли про жахливу аварію, яка сталася 4 жовтня неподалік Озерної.

Нагадаємо, за інформацією поліції, водій буса MERCEDES-BENZ не дотримався дистанції та врізався в задню частину вантажівки, яка рухалася попереду. Як наслідок, постраждало троє пасажирів. 22-річну жінку з Львівської області доправили до лікарні з травматичною ампутацією руки.

У злощасному бусі перебувала і тернополянка Ольга Дорош, котра на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла про деякі деталі події. За словами жінки, водій, котрий і спричинив ДТП, сильно нервував і порушував правила дорожнього руху.

“Я особисто неушкоджена сильно, бо сиділа в місці яке було найбезпечнішим в цім ДТП.

Але МОГЛА: не мовчати, бачачи, що шофер всю дорогу нервозно порушував правила дорожнього руху, перевищував швидкість руху, розмовляв по телефону і одною рукою керуючи автом. Мене це дуже гнітило, але заціпило в тихе в собі “Та хай робить, побачимо що з того вийде” і вийшло.

Знала, і мовчала – це мене найбільше добивало в думках, коли побачила в наслідку, і розглядаючи вдома кров людей на одязі, як малюнок і кадри в голові того що сталось.

День такого собі народження варто пам’ятати, щоб усвідомлювати своє місце в житті, і в спільній відповідальності в кожній справі, де ти відчуваєш, що щось діється негаразд, але підлаштовуєшся під дурість спрощення для себе співучасті в будь-чому, економиш сили голосу, енергії і своїх емоцій.

Боже, дай мені мужності навчитися НЕ МОВЧАТИ надалі і дякую і прошу за життя для всіх хто був там зі мною”, – ідеться у дописі.