Перед судом постане водій з Теребовлянщини, що вчинив смертельне ДТП.

Теребовлянською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 286 КК України стосовно водія, який вчинив ДТП зі смертельним наслідком. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що 2 березня 2020 року житель одного із сіл Теребовлянського району (на даний час – Микулинецької ОТГ) під час виконання різкого маневру автомобілем BMW, грубо порушив правила дорожнього руху та допустив наїзд на потерпілого, який перебував на проїзній частині вулиці. ДТП трапилось на одній із сільських вулиць. Внаслідок наїзду потерпілий отримав тілесні ушкодження, несумісні із життям.

Не зважаючи на заперечення причетності до скоєння злочину обвинуваченим, на підставі численних висновків експертиз та показів кількох десятків свідків, встановлено наявність підстав для підозри водія BMW за ч. 2 ст. 286 КК України та скерування справи до суду. До нього застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту.