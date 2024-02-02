У Збаражі внаслідок наїзду автомобіля смертельно травмувався місцевий житель. Автопригода сталася увечері, 1 лютого, на вулиці Незалежності.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, потерпілий переходив проїжджу частину поза межами пішохідного переходу та потрапив під колеса автівки BMW.

Чоловіка 1968 року народження медики доправили до лікарні. Травми, отримані потерпілим, виявились несумісними з життям, він помер у медзакладі.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Повні обставини та причини аварії з’ясовують правоохоронці.