Водій без прав в’їхав у стовп і напився, щоб зняти стрес. ФОТО

Вчора близько 4-ї години ранку патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Львівській невідомий водій на автомобілі Ford здійснив наїзд на дорожнє огородження та намагається втекти.

Екіпаж одразу ж прибув за вказаною адресою. На місці події вони виявили чоловіка, який перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння і сам цього факту не заперечував: він розповів патрульним, що через ДТП у нього трапився стрес і після скоєння автопригоди він вирішив трішки випити.

Перевірка на алкотестері “Драгер” показала, що вміст алкоголю в крові перевищує допустиму законом норму майже у 6 разів.

На 24-річного тернополянина патрульні склали протокол за ч. 4 ст. 130 КУпАП (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю до проведення уповноваженою особою медичного огляду) КУпАП та протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили ДТП) КУпАП.

До того ж чоловік ніколи не отримував водійського посвідчення, за що отримав ще й постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП.