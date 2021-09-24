З закритою черепно-мозковою травмою, струсом та травмами носа до лікарні госпіталізували жительку Лановецької територіальної громади.

Тілесні ушкодження сорокачотирирічна жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 23 вересня близько 9:00. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля ВАЗ 21099 не впорався з керуванням і збив велосипедистку, яка рухалася в попутному з ним напрямку.

У кермувальника відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із статтею 286 Кримінального кодексу.