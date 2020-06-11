Із закритою травмою гомілково-ступеневого суглобу до Чортківської лікарні бригада швидкої госпіталізувала місцеву жительку, 1993 року народження.

Як повідомляють у поліції, травми жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 10 червня близько 19:10 на перехресті двох вулиць. За попередньою інформацією, потерпіла переходила дорогу і потрапила під колеса Skoda Octavia. Жінка перебуває на тридцятому тижні вагітності.

Слідчо-оперативна група встановлює, хто порушив правила дорожнього руху. Водій автомобіля попередньо тверезий.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.