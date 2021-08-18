Дорожньо-транспортна пригода сталася в Тернополі на вулиці 15 квітня. На нерегульованому пішохідному переході водій автомобіля скоїв наїзд на пенсіонера.

Виїхавши на місце події, слідчі встановили, що 31-річний водій , керуючи автомобілем Renault, не помітив на нерегульованій «зебрі» пішохода. Внаслідок наїзду 79-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.