П’ятдесятисемирічна жінка загинула під колесами автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT в Тернопільському районі. Попередня причина наїзду – грубе порушення водієм правил дорожнього руху.

Аварія трапилася 3 грудня близько 6:40 в селищі Березовиця. За словами працівників патрульної поліції, вони патрулювали на даному відрізку дороги, коли помітили, що на протилежній смузі рухається на швидкості іномарка.

Водій транспортного засобу виїхав на смугу зустрічного руху, аби об’їхати автівку, яка зупинилася перед пішохідним переходом, пропускаючи перехожого.

Такий маневр став причиною смерті жительки Березовиці, оскільки водій VOLKSWAGEN PASSAT збив її.

На місце пригоди приїхала бригада екстреної медичної допомоги, але врятувати життя жінці не вдалося.

Слідчо-оперативна група встановила, що порушник – двадцятичотирирічний житель Бучацького району. Він разом з родичами прямував на Львівщину.

У чоловіка відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Дана подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.