Одинадцятирічна дівчина, перебігаючи дорогу за межами пішохідного переходу, потрапила під колеса автомобіля. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 жовтня.

Повідомлення в чергову частину Кременецького відділу поліції надійшло від медсестри лікарні. Вона заявила, що за меддопомогою до них звернулася жителька Почаєва, 2008 року народження. У неповнолітньої – суглобовий перелом локтєвого суглобу. Її госпіталізували в травматологічне відділення.

Травми дівчина отримала в результаті ДТП. В райцентрі школярку збив автомобіль ВАЗ, повідомляють у поліції.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.