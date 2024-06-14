Важкі тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди отримала двадцятирічна жителька села Струсів. Її збив водій невідомого автомобіля та втік. Його розшукують правоохоронці.

На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією, ДТП трапилася 13 червня на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, на об’їзній дорозі в напрямку Теребовлі близько 22:30.

Дорога не освітлювалася, на жінці не було світловідбивних елементів і як наслідок – її збив водій невстановленого авто. Потерпілу у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження згідно зі статтею 286 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють особу втікача та звертаються до водіїв, які проїжджали даним відрізком дороги о 22:20-22:30 і, можливо, бачили аварію чи зафіксували її на відеореєстратор, зателефонувати на спецлінію “102” або за номером +38(068)502 10 54. Анонімність гарантується.