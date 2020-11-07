Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася 5 листопада. Водій автомобіля Daewoo Lanos збив жінку 1940 року народження.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпіла переходила дорогу за межами пішохідного переходу.
В результаті удару її госпіталізували до лікарні. При попередньому огляді медики констатували у жінки закритий перелом ключової кістки, закриту черепно-мозкову травму та забої голови.
Причину ДТП встановить слідство.
Додати свій коментар