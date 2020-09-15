На Кременеччині неподалік села Великі Млинівці водій автомобіля Hyundai Elantra зіткнувся з гужовою підводою, яка рухалася в попутному з іномаркою напрямку.

Аварія сталася 12 вересня, повідомляють у поліції.

Чоловіка з підводи, 1961 року народження, доправили в реанімаційне відділення.

Наступного дня на Теребовлянщині не розминулися автомобілі Славута та Opel. За попередніми даними, водій ЗАЗ-Славута, рухаючись дорогою сільського значення, між селами Плебанівка та Долина частково виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в Opel Meriva.

В результаті ДТП до лікарні в травматологічне відділення потрапив водій ЗАЗу. Травмувалася і пасажирка іномарки. Але після надання меддопомоги її відпустили за місцем проживання.

Ще одну автопригоду з травмованими зареєстрували правоохоронці в селі Вірля Кременецького району.

Там водій мотоциклу Musstang МТ 110 не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та травмувався. Його бригада швидкої доправила в медзаклад. За попередньою інформацією, у чоловіка множинні рвані рани поверхні рота, перелом щелепи. На момент ДТП мотоцикліст перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Двоє людей потрапило до лікарні і на Лановеччині. На автодорозі біля села Осники зіткнулися автомобіль ВАЗ 21063 та мотоцикл LIFAN. Травми отримали водій та пасажир двоколісника. Їх обох доправили в реанімаційне відділення.