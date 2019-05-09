ДТП трапилася близько опівночі на проспекті Злуки у Тернополі поблизу Універсаму.

Як повідомляє телеканал Тернопіль 1, під колеса автомобіля «Сітроен» на іноземній реєстрації потрапив 46- річний тернополянин. Чоловік перебігав дорогу, за попередньою інформацією, за межами пішохідного переходу.

Бригада медиків зафіксували смерть до прибуття швидкої, ймовірно від травм, несумісних з життям. Попри те, лікарі надавали реанімаційну допомогу з надією запустиити серце. Про це Т1 новинам розповіла старший лікар зміни Стефанія Душак. Та грудна клітка була дуже пошкоджена, ймовірно від сильного удару.

Чоловіку було 46 років, він мешканець сусідньої з місцем ДТП вулиці Галицької.