У Тернополі 29 грудня близько 2:57 не розминулися два автомобілі.

На “Збаразькому кільці” водій автомобіля AUDI-80 не дотримався безпечної дистанції та не врахував погодних умов, виїхав на смугу зустрічного руху, повідомляють у поліції.

В результаті такого маневру він врізався в таксі марки DAEWOO LANOS. З місця пригоди бригада швидкої госпіталізувала до лікарні пасажирів та водія таксі. У потерпілих забої, закрита черепно-мозкова травма, струс. В однієї жінки медики констатували перелом ребер.

У обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.