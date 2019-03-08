Водіїв не лякають ні радари, ні штрафи?

08/03/2019 Розмір тексту:

Майже півтори тисячі адміністративних протоколів за перевищення швидкості склали тернопільські патрульні завдяки приладу Trucam, який застосовують на автошляху «Тернопіль-Львів-Рава Руська» від початку грудня. За словами поліцейських, це порушення – одне з найбільш поширених в регіоні.

Про використання пристрою для вимірювання швидкості руху, водіїв попереджають спеціальні дорожні знаки. Попри це кількість порушників значна, – зауважує начальник Патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук.

«Станом на 5 березня інспектори управління Патрульної поліції в Тернопільській області склали 1457 постанов за перевищення водіями встановлених норм швидкості. Відповідно до ч. 1 ст.122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 255 гривень; за ч. 3 ст.122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 50 км/год — передбачений штраф в розмірі 510 гривень. Прохання до водіїв – дотримуватися дозволеної та безпечної швидкості, слідкувати за дорожньою обстановкою, аби не стати учасником аварії. Зменшення аварійності у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та зменшення порушень на автошляхах, саме так можна охарактеризувати використання в роботі поліції TruCamy».

Нагадаємо, в Україні наразі використовують близько 50 приладів для вимірювання швидкості руху. На Тернопільщині поки що лише один Trucam, але, за словами Богдана Шевчука, є потреба в більшій кількості таких засобів.

Софія Романська