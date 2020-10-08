Тернопільські перевізники вкотре не впоралися із критичною ситуацією.

Під час сильної зливи ввечері шостого жовтня електротранспорт зупинили з причин безпеки руху. Проїзд автотранспорту ускладнився через затоплення окремих вулиць. Наприклад, неможливо було проїхати на проспекті Злуки біля «Універсаму». Та навіть там де не було затоплень, дочекатися маршрутки було важко. Частина водіїв просто з’їхали з маршрутів, а деякі проїжджали повз зупинки, не зупиняючись.

Ситуацію цю обговорили під час чергового засідання оперативного штабу.

– Електротранспорт зупинився з точки зору безпеки руху, – пояснив Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж. – Автотранспорт по можливості рухався, але, наприклад, біля «Універсаму» проїхати було неможливо. Через систему АСОП відстежимо, хто з водіїв з’їхав з маршруту і будемо з’ясовувати причини. Про результати я особисто доповім.

Міський голова Сергій Надал запропонував начальнику подати перелік водіїв, які з’їхали з маршрутів, вказавши міру їх відповідальності та подавши пропозиції щодо розірвання з ними договору.

– Відстежте, хто в якій годині з’їхав, і подайте пропозиції про розірвання договорів та міру їхньої відповідальності, – сказав Сергій Надал. – Вони не хочуть їздити, коли суха погода, з’їжджають з маршрутів, і таке саме твориться коли треба людей забрати. Подайте пропозиції по розірванню договорів не залежно від того, хто це є: чи приватний перевізник, чи працює по договору з комунальним підприємством.

Ольга Трач

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