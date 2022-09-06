Водію, котрий збив на смерть пішохода, присудили дев’ять років тюрми

Водій, що спричинив смертельне ДТП, таки сидітиме 9 років за ґратами.

Тернопільський апеляційний суд, розглянувши апеляційні скарги обвинуваченого, його захисника, представника потерпілих, залишив без змін вирок суду першої інстанції, за яким винуватця ДТП на проспекті Злуки у Тернополі засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Прокурор довів у суді, що вночі 7 квітня 2021 року нетверезий водій, керуючи технічно справним автомобілем Daewoo, скоїв наїзд на пішохода неподалік супермаркету “АТБ” на проспекті Злуки.

Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та через кілька днів помер у лікарні.

Вирок вступив у законну силу, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.