Тернопільським міжрайонним судом визнано винним водія, що вчинив смертельне ДТП у Тернополі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Тернопільської області.

29 листопада 2019 року водій автомобіля «SUZUKI Grand Vitara», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався з перевищенням швидкості зустрічною смугою дороги по вул. Об’їзній. Як наслідок, відбулося зіткнення з автівкою «DACIA LOGAN». Внаслідок ДТП загинув водій легківки, у яку врізалась «SUZUKI Grand Vitara», а її пасажир отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Водія визнано винним за ч. 2 ст. 286 та призначено йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.

Відповідно до цивільного позову, поданого прокуратурою, засуджений сплатить відшкодування витрат на стаціонарне лікування постраждалого в цій аварії пасажира автомобіля «DACIA LOGAN».

Процесуальне керівництво і публічне обвинувачення в суді у кримінальному провадженні забезпечено Тернопільською обласною прокуратурою.