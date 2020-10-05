Тернопільський міськрайонний суд визнав винним водія, котрий збив на смерть пішохода, і призначив йому покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурор довів у судовому засіданні, що 8 серпня 2019 року водій, керуючи технічно справним автомобілем «MERCEDES-Benz Vito», рухаючись автодорогою М-12 сполученням «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка», у с. Смиківці Тернопільського району скоїв смертельний наїзд на пішохода.

Проїжджаючи ділянку вказаної автодороги, кермувальник безпричинно різко змінив напрямок свого руху, виїхав на праве узбіччя і допустив наїзд на пішохода, який рухався у зустрічному напрямку, а потім зіткнувся із припаркованим на правому узбіччі автомобілем марки «MERCEDES-Benz 412 D».

Внаслідок наїзду автомобіля пішохід помер від отриманих травм.

