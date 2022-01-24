Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 січня увечері неподалік “білого замку”.

Як повідомляють у поліції, водій автомобіля TOYOTA CAMRY, житель Миколаєва, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із ВАЗ 2110.

Кермувальник ВАЗу, тернополянин 1995 року народження, від отриманих травм загинув на місці ДТП. Його пасажирку, а також водія та пасажира з іномарки госпіталізували. Після огляду медиками водія CAMRY затримали згідно статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.