Водія вирізали з металевої пастки: на Тернопільщині бус врізався у вантажівку. ФОТО

Минулими вихідними на автодорогах Тернопільщини у дорожньо-транспортних пригодах травмувалося троє людей.

На Бережанщині водій автомобіля марки Ford Transit рятувальникам довелося вирізати з металевої пастки. Аварія трапилася 9 травня о 15:20 на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка між селами Теофіпілка та Плоске.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, чоловік не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку. Потерпілого з відкритим переломом стегна та ребер, травмами грудної клітки й іншими ушкодженнями госпіталізували.

Керування у стані алкогольного сп’яніння стало причиною автопригоди на Підволочищині. 10 травня о 2:30 водій автомобіля Opel Vectra, обганяючи рейсовий автобус, не впорався з керуванням, зіткнувся з автобусом і як наслідок – втратив керування, злетів у кювет.

На момент аварії в салоні авто було троє пасажирів. Двох з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості бригада екстреної допомоги доправила до лікарні.

Усі автопригоди внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).