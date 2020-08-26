17 тис. штрафу дав Тернопільський міськрайонний суд водієві одного із автобусів КП “Міськавтотранс” №11 за порушення правил карантину.

Про це йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду від 19 серпня 2020, передає Терміново.

Як пише у ній, інцидент трапився 14 серпня в обідню пору – водій перевозив більше пасажирів, ніж передбачена в реєстраційному документі на його транспорт кількість місць для сидіння – 34 замість 20.

Сам фігурант справи вину у суді не визнав і заперечував, що в його автобусі було 34 пасажири. А також зазначив, що він роз’яснював людям, серед яких були і люди похилого віку, що зобов’язаний перевозити обмежену кількість пасажирів в автобусі одночасно. Але люди не погоджувались, пояснюючи, що їм потрібно їхати та заходили в салон автобуса.

Суд, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку про доведеність вини водія. Тож визнав винуватим його у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП “ Порушення правил щодо карантину людей” і присудив 17 тис. штрафу. Наразі постанова законної сили ще не набрала. Вона може бути оскаржена протягом 10 днів з дня винесення.

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