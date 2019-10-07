Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення ДТП у селищі Козлів, у якому загинуло двоє осіб.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що 4 жовтня водій легківки, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керував технічно справним автомобілем BMW 320, зареєстрованим в Республіці Польща. Проїжджаючи перехрестя, водій, порушуючи вимоги ПДР, не вибрав безпечної швидкості руху. Внаслідок неуважності та під впливом вжитих спиртних напоїв він допустив занос автомобіля, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу руху, де на той час перебували двоє пішоходів – 23-річні місцеві жителі. Внаслідок наїзду пішоходи отримали смертельні травми.

Громадянину, що керував автомобілем BMW, повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб).

Винуватцю аварії обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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