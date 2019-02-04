Водія “Газелі”, який зім’яв поліцейський автомобіль, оштрафували на 340 гривень

04/02/2019 Розмір тексту:

Тернопільський міськрайсуд визнав винуватим водія “ГАЗ 2705511” у аварії, що трапилась восени 2018 року на вул. 15 Квітня, неподалік старого “Сільпо”. Тоді, нагадаємо, не поділили дорогу поліцейський “Пріус” та “Газель”.

Як повідомляє Терноград, поліція їхала до протестувальників, що перекрили трасу міжнародного значення, а водій “Газель”, не бажаючи стояти у заторі, що виник через протест, перетнув суцільну смугу у невстановленому місці, виїхав на зустрічну смугу, якою якраз мчали поліцейські. Як результат зіткнення – “Газель” опинилась зверху на “Пріусі”.

Як випливає із постанови суду від 11 січня 2019 року, фігурант справи – тернополянин Олександр Ю. У суді він свою вину визнав частково. Мовляв, винен в тому, що не переконався у безпечності маневру та у виїзді на зустрічну смугу, але зазначив, що “Пріус” рухався по зустрічній смузі руху без увімкнених проблискових маячків червоного кольору та звукового сигналу.

Патрульний, що був за кермом “Пріуса” натомість, посилаючись на запис відеофіксації, зазначив, що були увімкнутими і маячки, і звуковий сигнал. Врешті, вислухавши свідків, дослідивши докази, зібрані слідством, дослідовиши запис відеофіксації, суд прийшов до висновку про доведеність вини водія “Газелі” у вчиненні адмінпровопорушення за ст.124 КУпАП. Тож визнав водія винуватим за цією статтею і дав 340 грн штрафу.

Однак водій з таким рішення суду не згідний і уже подав апеляцію. Розгляд справи, відповідно до даних, зазначених на сайті “Судова влада”, призначений на 12 лютого.