Посвідчення водія відтепер можна пред’явити поліцейським у додатку «Дія». Втім, наразі скористатися новим застосунком мають змогу лише ті громадяни, які отримали водійські права з 2013-го року. Документи інших водіїв ще неоцифровані.

Пластикові та паперові документи залишатимуться чинними, – зазначає перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький. Втім, у разі використання додатку «Дія», документи можна не возити із собою, достатньо мобільного пристрою.

«Тепер, коли вас зупинили поліцейські, достатньо пред’явити їм не пластикові або паперові документи, які, зауважу, продовжують залишатися чинними, а їхню електронну версію. Поліцейські перевірятимуть наявність інформації про них в базі даних. Для поліції важливо перевірити саме право на керування транспортним засобом, а не наявність фізичного бланку посвідчення водія. Кожен патрульний екіпаж забезпечений планшетом і за допомогою нього зможе перевірити дані, від сканувавши QR-код, так і просто по базі. Відтепер водій, який має смартфон і цифрові документи водія у додатку “Дія”, може забути про проблему “забутих вдома документів».

Оцифрувати водійські права, отримані до 2013-го року обіцяють протягом цього року.

Софія Романська