Водії тернопільських тролейбусів можуть заробляти 18000 гривень на місяць
Ряд вакансій пропонують тернопільські роботодавці. Однак в більшості з них – зарплати нижчі, середньої по області. Відтак безробітні не поспішають працевлаштовуватися.
Серед пропозицій обласного центру зайнятості, найбільше можуть заробити потенційні водії тролейбусів. У Тернополі є потреба в таких фахівцях, – констатують в КП «Тернопільелектротранс». Зарплата водіїв тролейбусів може сягати вісімнадцяти тисяч гривень.
«Роботодавці області переважно пропонують зарплату, яка нижча середньої по області. Інколи трапляються вакансії з більшими зарплатами. До прикладу, як для водіїв тролейбусів. Загалом є чимало вакансій у сфері послуг, а також для різних категорій робітників. Трапляються пропозиції, де зарплата близько восьми тисяч. Проте переважно місцеві роботодавці пропонують зарплату в межах п’яти – шести тисяч гривень. Перевагою залишається офіційне працевлаштування, соціальні гарантії», – каже заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська.
Наразі на обліку в обласному центрі зайнятості перебуває понад 10 000 осіб. Загалом на Тернопільщині спостерігається незначна тенденція щодо збільшення кількості незайнятого населення. В обласному центрі зайнятості припускають, що це пов’язано із сезонністю. Ймовірно, з початком весни побільшає вакансій.
Софія Романська
Додати свій коментар
Головні новини
- Стало відомо, коли і де похоронять отця Анатолія Зінкевича. ВІДЕО
- Водії тернопільських тролейбусів можуть заробляти 18000 гривень на місяць
- Тернопільські благодійники влаштували свято для особливої молоді
- У Тернополі організовують кубок на честь легендарного спортсмена, що загинув у ДТП
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...