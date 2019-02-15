Водії тернопільських тролейбусів можуть заробляти 18000 гривень на місяць

15/02/2019 Розмір тексту:

Ряд вакансій пропонують тернопільські роботодавці. Однак в більшості з них – зарплати нижчі, середньої по області. Відтак безробітні не поспішають працевлаштовуватися.

Серед пропозицій обласного центру зайнятості, найбільше можуть заробити потенційні водії тролейбусів. У Тернополі є потреба в таких фахівцях, – констатують в КП «Тернопільелектротранс». Зарплата водіїв тролейбусів може сягати вісімнадцяти тисяч гривень.

«Роботодавці області переважно пропонують зарплату, яка нижча середньої по області. Інколи трапляються вакансії з більшими зарплатами. До прикладу, як для водіїв тролейбусів. Загалом є чимало вакансій у сфері послуг, а також для різних категорій робітників. Трапляються пропозиції, де зарплата близько восьми тисяч. Проте переважно місцеві роботодавці пропонують зарплату в межах п’яти – шести тисяч гривень. Перевагою залишається офіційне працевлаштування, соціальні гарантії», – каже заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська.

Наразі на обліку в обласному центрі зайнятості перебуває понад 10 000 осіб. Загалом на Тернопільщині спостерігається незначна тенденція щодо збільшення кількості незайнятого населення. В обласному центрі зайнятості припускають, що це пов’язано із сезонністю. Ймовірно, з початком весни побільшає вакансій.

Софія Романська