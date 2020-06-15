У січні-травні 2020 року 3352 роботодавці області подали у службу зайнятості 12957 вакансій. З них 8,1% вакансій – із заробітною платою вищою від середньої по області, третина – з мінімальною з/п.

Найбільший попит був на водіїв, підсобників, продавців, трактористів с/г виробництва, листонош, бухгалтерів, постійною є потреба у медсестрах та лікарях.

Про це повідомили у Відділі інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 5791 грн. Проте, є роботодавці, які готові платити своїм працівникам досить високі зарплати. Так, за станом на 12.06.2020 трактористу запропонували 25 тис. грн за місяць; 19 тис. грн – лікарю-стоматологу, 18,6 тис. грн – кранівнику, 18480 грн – головному інженеру на кар’єр. Роботодавці пропонують зарплату в 15,8 тис. грн водіям тролейбуса, 15 тис. грн – агроному і лікарю ветеринарної медицини.

Дві третіх вакансій сконцентровані у м. Тернополі, відтак жителям обласного центру легше знайти роботу, аніж по районах області.

На 11 червня 2020 року в базі даних служби зайнятості Тернопільщини було 1099 актуальних вакансій.