У Тернополі карантинні вимоги порушують найчастіше водії двох маршрутів.

Про це на засіданні оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом повідомив Богдан Шевчук, начальник управління патрульної поліції Тернопільської області, пишуть Тернополяни.

“Поліція працює у штатному режимі – ми перевіряємо громадський транспорт, і за останній період найбільше систематичних порушень зафіксовано на двох маршрутах Тернополя, – відзначив Богдан Шевчук. – Це маршрути дальні – №20 та № 18. Особливо зранку та ввечері у години пік – є перевищення допустимої кількості пасажирів, і так далі”.

На нараді міський голова Тернополя дав доручення управління траснпорту провести роботу з перевізниками та перевірити дані факти.

“Зверніть увагу на цих два маршрути, можливо є потреба ввести додатковий транспорт на маршрути №18 та №20, – відзначив міський голова Тернополя Сергій Надал. – Адже у години пік важко дістатися на роботу і відповідно доїхати з роботи додому”.