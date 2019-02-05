Водій збив трьох людей: жахлива ДТП на Тернопільщині. ВІДЕО

05/02/2019 0
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У Почаєві під колесами легківки опинилися двоє місцевих мешканців та працівник групи реагування патрульної поліції.

Подія трапилася 3 лютого вночі.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

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