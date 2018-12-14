Водій загинув на місці: страшна аварія на Тернопільщині. ВІДЕО

14/12/2018 0
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Неподалік села Мшанець Зборівського району тривають слідчі дії. Тут 13 грудня близько 9 ранку лобом в лоб зіткнулись два авто.

Fiat Doblo рухався у бік Тернополя, ЗАЗ у зустрічному напрямку. З невідомих наразі причин автівки не розминутись, повідомляє TV-4.

Від удару ЗАЗ перетворився у купу металобрухту, а його водій загинув на місці. Тіло кермувальника витягували із автомобіля надзвичайники. А водія і пасажира фіата – госпіталізували.

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