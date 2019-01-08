Водій “Мерседеса” скоїв смертельну ДТП

08/01/2019 Розмір тексту:

Працівники Чортківського відділу поліції задокументували дорожньо-транспортну пригоду в результаті якої загинула краянка. Повідомлення про ДТП надійшло вранці, 7 січня від жителя сусідньої області.

На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. Вони встановили, що на автодорозі М19 Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече водій «Mercedes Sprinter» не вибрав безпечної швидкості та не врахував погодних умов в результаті чого допустив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Як наслідок, 66-річна жителька села Угринь від отриманих травм померла на місці пригоди, повідомляють у поліції.

Попередньо, водій іномарки, був тверезий, відібрано зразки крові для проведення експертизи.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 286 ККУ.