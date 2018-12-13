Тернополянин за кермом автобуса скоїв смертельну аварію на Київщині. ВІДЕО

13/12/2018 Розмір тексту:

Страшна аварія на Київщині. На Гостомельскому шосе водій із Тернополя на автобусі в’їхав у причіп вантажівки. У результаті аварії постраждали сім пасажирів маршрутного таксі, один – помер.

В автобусі між частинами каркасу та сидіннями затиснуло двох пасажирів. У мережі з’явилося відео перших хвилин після зіткнення маршрутки та вантажівки, яке зняв один із пасажирів. Запис опубліковали у спільноті “Київ Оперативний” у соцмережі “Фейсбук”, повідомляє TV-4.

59-річному водію автобуса оголосили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.