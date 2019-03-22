2018 рік пройшов в Україні під знаком 4G – мобільного інтернету четвертого покоління. Тому закономірно, що саме мобільний зв’язок зібрав рекордні інвестиції в економіку країни.

Один з лідерів ринку – мобільний оператор Vodafone Україна, відзвітував про рекордні інвестиції в розвиток інфраструктури з моменту початку будівництва мереж швидкісного мобільного інтернету: вони склали 21,6 млрд грн. За результатами 2018 року, 85% мешканців України мали можливість скористатися 3G зв’язком Vodafone, і 45% українців отримали доступ до послуг 4G Vodafone.

Як все це вплинуло на нас? Наслідком таких масштабних інвестицій в будівництво мережі стало стрімке зростання кількості абонентів, що активно користуються можливостями мобільного інтернету: спілкування у соціальних мережах, онлайн-ігри, навігація, перегляд якісного відео, HD TV, онлайн-покупки, електронні мобільні гаманці, хмарні сервіси. Суттєво зросло споживання послуг передачі даних серед користувачів мобільного зв’язку, активно використовуються відеодзвінки, обмін фотографіями та іншими даними (у т.ч. Facebook, Instagram, Twitter) Клієнти Vodafone стали використовувати вдвічі більше трафіку, ніж роком раніше і виявилися найактивнішими інтернет-користувачами – в середньому дата-клієнт Vodafone використовує 3,2 ГБ трафіку на місяць.

Таке активне використання інтернету стимулювали й вигідні тарифи Vodafone: наприклад, лінійка Super Net з великим об’ємом інтернет-трафіку для клієнтів передплати, нові тарифи для контрактних клієнтів оператора.

Тарифи Vodafone користуються популярністю у абонентів і стали найдоступнішими в Україні. Рекордні на ринку інвестиції забезпечують технологічне лідерство Vodafone і гарантують клієнтам компанії не тільки безперебійну роботу мобільного зв’язку і data послуг, але й надійну платформу для запуску нових технологічних послуг на базі 4G.

Джерело: Dialogue

