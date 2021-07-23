Вода зносила все на своєму шляху та перетворила дороги в ріки. Як розповів місцевий житель Мирон Мороз, негода вирувала 20 липня.

Злива почалася близько обіду. Потоки води несли донизу каміння та сміття, повідомляють Т1 Новини.

Після зливи на вулиці біля будинку пана Мирона впало дерево. Стара верба зачепила електричні дроти. Не витримав і бетонний стовп – завалився на гараж. Люди залишились без світла на цілу добу. Розбиратись із наслідками негоди у перший день довелось самотужки.

Наступного дня електрики встановили новий стовп та відновили світло.

У селі дорогу, якою раніше їздили автівки, розмило повністю. Рух обмежений. Вода підтопила підвали та забрала городину, є проблеми і з питною водою.

Через розмиту дорогу до місцевого магазину не можуть привезти товар. Залишилось кілька буханок хліба. Проте, як каже продавчиня Галина, це питання мають вирішити найближчим часом.

Наприкінці Світлого склалась найкритичніша ситуація. Потік води тут був такої сили, що на вулиці утворились ями по пояс, а на самій дорозі залишилась купа білого каміння.

Угорі на в’їзді в село працював грейдер. Ліквідовували наслідки негоди місцеві жителі. Люди зазначили, якби тут зробили нормальне водовідведення, наслідки стихії були б меншими.

А от секретар Коропецької селищної ради Дмитро Данчук розповів, що дане питання піднімалось за два тижні до стихії, коли цю дорогу ремонтували.

Зараз у Світлому продовжують рахувати збитки, паралельно допомагають людям. Тим часом, інші села громади активно слідкують за новинами, адже через велику кількість опадів піднявся рівень води у Дністрі. Якщо погода найближчим часом не зміниться — річка може вийти з берегів.