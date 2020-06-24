У Монастириському районі за ніч сильно піднялася вода у Дністрі.

Фото та відео у мережу Фейсбук викладають мешканці району, пише Погляд.

Дністер за ніч піднявся на 50 см, вода по дорозі, негода тільки починає бушувати, – так коментує свої відео Михайло Дячек.

Нагадаємо, у Тернопільській області оголошено штормове попередження, повідомляється про значне випадання дощів, що передбачає підняття рівнів води в річці Дністер та лівих притоках, а саме в річках Золота Липа, Серет, відтак є загрози підтоплень, виходу води на заплаву. По річці Дністер підняття рівня води буде контрольованим, небезпечного гідрометеорологічного явища не передбачається. Небезпека залишається для таких районів: Бучацького, Монастириського, Бережанського, Заліщицького.