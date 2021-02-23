20 лютого в обідню пору диспетчер КП “Тернопільводоканал” отримала скаргу про затоплення підвалу у будинку № 53 на проспекті С. Бандери. На момент дзвінка голови ОСББ вода там сягала вище колін.

Аварійники КП на місці з’ясували, що в морозні дні у трубі замерзла вода, адже у підвальному приміщенні завжди було відчинено. Від перепаду температур труба тріснула, що й спричинило затоплення підвалу, повідомляють у водоканалі.

За словами майстра аварійно-диспетчерського відділу (АДВ) Андрія Дмитраша, при сильних морозах неприпустимо тримати двері й кватирки у підвалах відчиненими, бо аварійних ситуацій тоді не уникнути.

Слюсарям АДВ довелося перекрити водопостачання в будинку. Після завершення зварювальних робіт, близько 17 години, його відновили.