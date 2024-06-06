Вода несла все – курей, свиней: мешканці села на Тернопільщині оговтуються від потопу. ВІДЕО

У селі Підгайчики Теребовлянської громади на Тернопільщині 4 червня негода пошкодила 6 дворів та 10 сільськогосподарських угідь.

Про це розповіла Суспільному староста Любов Войнар. За її словами, через зливу потонули свійські тварини.

“Несла вода все, забирала за собою качки, кури, свині. Люди сьогодні вже трішки оговтуються. Починають розчищати подвір’я, виносити намул, чистити криниці”.

Подружжя Володимира й Ольги Купервас говорить, через зливу притока річки Серет вийшла з берегів. Потік приніс на їхнє подвір’я сміття і затопив грядки.

“Рятували все. Бо кури, курник — вище, а поросята — то плавали у воді. Мусила бігти і ловити”.

На подвір’я Ганни Колодки також нанесло купи намулу. Жінка каже, через негоду ледь не загинув її собака.

“Ой, ви б бачили. Він тільки голову тримав догори”.

Жителька Підгайчиків Лілія Вигінна розповіла, через негоду загинули її свійські тварини.

“25 гривень те курча коштує. Було 8 курчат. Ну і курей 15 по 120 гривень кожна. А кролів 5 чи 6 пішло. А я знаю, скільки ті кролики? Нехай по 100 гривень. Помідори, морква, буряк червоний, цибуля була. Все понищило”.

За словами Любові Войнар, востаннє притока Серету в селі Підгайчики виходила з берегів у 1963 році.

Аби дізнатись, чи будуть відшкодовувати людям кошти, кореспонденти Суспільного зателефонували до голови Теребовлянської громади Олега Продана. Він повідомив, що коментар надасть 6 червня.

Фахівці Теребовлянського відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб відібрали зразки води для досліджень. Після отримання результатів людей поінформують, чи можна її використовувати, повідомила завідувачка цього відділу Людмила Палідвор.