Два повідомлення про замінування надійшли 28 грудня близько першої години ночі на лінію 102. Невідомий зловмисник двічі, з проміжком у декілька хвилин, інформував поліцейських, що в будинку на вулиці Руська 16а закладено вибуховий пристрій.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, рятувальники, вибухотехнічна та кінологічна служби. Вибухотехніки обстежили офісну будівлю з метою виявлення можливого вибухового пристрою. Інформація про замінування не підтвердилася.

Правоохоронці встановлюють особу додзвонювача. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 259 ККУ України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.